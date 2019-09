Programación deportiva para este lunes 23 de septiembre

WIN SPORTS

12 m.: CICLISMO – Clásico RCN: etapa 4

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Real Cartagena vs. Leones

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Quindío vs. Pereira

ESPN

7:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Osos de Chicago vs. Pieles Rojas de Washington



ESPN 2

6 a. m.: PESAS – Mundial: mujeres 71 kg

8:30 a. m.: PESAS – Mundial: hombres 89 kg



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL – Premios The Best: elección a los mejores



TYC SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Talleres vs. Gimnasia



