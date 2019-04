Programación deportiva para este lunes 22 de abril

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Quindío vs. Barranquilla

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Bucaramanga vs. Huila

FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Wolfsburgo vs. Eintracht Frankfurt



DIRECTV SPORTS

CANAL 613

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Burnley



ESPN

5:30 a. m.: TENIS – ATP 500 Barcelona: Primera ronda.

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Napoli vs. Atalanta

7 p. m.: BALONCESTO - NBA: Detroit Pistons vs. Milwaukee Bucks.



ESPN 3

11:15 a. m.: FÚTBOL – Championship de Inglaterra: Brentford vs. Leeds United

2:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Portugal: Benfica vs. Marítimo

6 p. m.: BÉISBOL - MLB: New York Mets vs. Philadelphia Phillies.







* Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







