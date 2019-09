Programación deportiva para este lunes 2 de septiembre

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Boca Juniors vs. Fortaleza

ESPN

11 a. m.: TENIS – US Open: octavos de final



ESPN 3

10 a. m.: TENIS – US Open: octavos de final

6 P. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Medias Blancas de Chicago vs. Indios de Cleveland



ESPN +

12 m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Guardabosques de Texas vs. Yankees de Nueva York

3 P. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Astros de Houston vs. Cerveceros de Milwaukee



DEPORTES