Programación deportiva para este lunes 16 de septiembre

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Atlético vs. Pereira

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Real Cartagena vs. Bogotá

ESPN

7:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Marrones de Cleveland vs. Jets de Nueva York



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Aston Villa vs. West Ham

6:30 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Nacionales de Washington vs. Cardenales de San Luis



DEPORTES