Programación deportiva para este lunes 15 de julio

Win Sports

7:30 p. m. Fútbol, Liga 2019-II: Rionegro vs. Cúcuta Deportivo.



ESPN 2

7 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 10.

ESPN 3

7:55 p. m. Fútbol, partido amistoso: Colorado Rapids vs. Arsenal.



Directv Sports

Canal 612

7:50 a. m. Futsal, Copa Libertadores: Cerro Porteño (Paraguay) vs. Villa La Ñata (Argentina).

9:50 a. m. Futsal, Copa Libertadores: Carlos Barbosa (Brasil) vs. Projecto Latín (Bolivia).

11:50 a. m. Futsal, Copa Libertadores: Corinthians vs. Nacional de Montevideo.

1:50 p. m. Futsal, Copa Libertadores: Bucaneros (Venezuela) vs. S. S. Bocca (Ecuador).

3:50 p. m. Futsal, Copa Libertadores: Alianza Platanera (Colombia) vs. Panta Walon (Perú).

5:50 p. m. Futsal, Copa Libertadores: San Lorenzo vs. Universidad de Chile.



DEPORTES