Programación deportiva para este jueves primero de noviembre

RCN

7 p. m.: Fútbol – Copa Colombia (final-vuelta): Nacional vs. Once Caldas



Win Sports

7 p. m.: Fútbol – Copa Colombia (final-vuelta): Nacional vs. Once Caldas

ESPN

6:30 a. m.: Tenis – ATP Másters 1000 de París: Tercera ronda

1:30 p. m.: Tenis – ATP Másters 1000 de París: Tercera ronda



ESPN 2

2:30 p. m.: Fútbol – Copa de la Liga Inglesa: Manchester City vs. Fulham



Fox Sports

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Defensa y Justicia vs. Junior



Fox Sports 2

7:30 p. m.: Fútbol americano – NFL: San Francisco vs. Oakland



Directv Sports

Canal 610

12:30 p. m.: Fútbol – Copa del Rey: Almería vs. Villarreal

2:30 p. m.: Fútbol – Copa del Rey: Racing vs. Betis



Canal 612

12:30 p. m.: Fútbol – Copa del Rey: Cádiz vs. Espanyol

7 p. m.: Baloncesto – NBA: Milwaukee vs. Boston

9:30 p. m.: Baloncesto – NBA: New Orleans vs. Portland



Canal 614

12:30 p. m.: Fútbol – Copa del Rey: Celta vs. Real Sociedad



TyC Sports

1:30 p. m.: Fútbol – Copa Argentina: Rosario Central vs. Newell’s Old Boys



DEPORTES