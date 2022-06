ESPN3

7:30 A.M. ​Torneo Esperanzas de Toulon, Colombia vs. Venezuela.

11 A.M. Torneo Esperanzas de Toulon, Francia vs. México.



RCN

11 A.M. Vuelta a Colombia, etapa 7.

ESPN2

8 A.M. Ciclismo, Criterium Dauphine, etapa 5.



RAI ITALIA

11 A.M. Suecia vs. Italia



STAR+

1 P.M. MLB, Chicago White Sox vs. LA Dodgers.

1:45 P.M. Nations League, Portugal vs. República Checa.

1:45 P.M. Suecia vs. Serbia.



ESPN

1:45 P.M. Nations League, Suiza vs. España.



ESPN Extra

5 P.M. Brasileirao, Palmeiras vs. Botafogo.



WIN SPORTS +

​6:15 P.M. Liga BetPlay, La Equidad vs. Deportes Tolima.

8:15 P.M. Medellín vs. Envigado.

