Programación deportiva para este jueves 7 de febrero

CARACOL HD2



3:30 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20: Argentina vs. Uruguay

5:50 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20: Ecuador vs. Brasil

CARACOL TV



8:10 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20: Venezuela vs. Colombia



ESPN

2:25 p.m. Fútbol de Italia, Serie A: Lazio vs. Empoli.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610



3 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Betis vs. Valencia



CANAL 611



4:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Bahía vs. Liverpool

6:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Deportivo Santiní vs. Once Caldas



Canal 612

8 p. m. Baloncesto, NBA: Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics.



FACEBOOK CONMEBOL

6:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: La Guaira vs. Atlético Nacional



GOLF CHANNEL

3 p. m. PGA Tour: Pebble Beach National Pro-Am, primera ronda.



DEPORTES