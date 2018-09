Programación deportiva para este jueves 6 de septiembre

Caracol TV

8:45 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 12



Win Sports

6 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia: Junior vs. Rionegro Águilas

8 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia: Equidad vs. Medellín

ESPN

6 p. m.: Tenis – US Open: Cuartos de final



ESPN 2

8:30 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 12



ESPN 3

8 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 12

7 p. m.: Fútbol Americano (Semana 1): Philadelphia Eagles vs. Atlanta Falcons



Directv Sports

Canal 610/ 1610 HD

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Naciones de Europa: Alemania vs. Francia



Canal 611/ 1611 HD

1:30 p. m.: Fútbol – Amistoso internacional: Holanda vs. Perú



Canal 612/ 1612 HD

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Naciones de Europa: Gales vs. Irlanda



Canal 613/ 1613 HD

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Naciones de Europa: República Checa vs. Ucrania



DEPORTES