Programación deportiva para este jueves 5 de septiembre

CARACOL TV

9:15 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa 12

WIN SPORTS

9 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Chile vs. Argentina



ESPN

9 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa 12



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Rumanía vs. España



CANAL 612

10:50 a. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Armenia vs. Italia

1:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Irlanda vs. Suiza



CANAL 613

1:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Islas Feroe vs. Suecia



DEPORTES