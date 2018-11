Programación deportiva para este jueves 29 de noviembre

ESPN

6:30 a. m.: Hockey sobre césped – Copa del mundo: Argentina vs. España

10:40 a. m.: Fútbol – Liga de Europa: Astana vs. Dynamo Kiev

1 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Real Betis vs. Olympiacos

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Chelsea vs. Paok

9:30 p. m.: Fútbol – MLS (final – vuelta conferencia oeste): Sporting Kansas City vs. Portland Timbers

ESPN 2

1 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Milán vs. Dudelange

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Eintracht Frankfurt vs. Olympique de Marsella



ESPN 3

1 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Bayer Leverkusen vs. Ludogorest

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Standard Lieja vs. Sevilla



Fox Sports

1 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Vorskla Poltava vs. Arsenal

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Rangers vs. Villarreal

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (semifinal – vuelta): Junior vs. Santa Fe



Fox Sports 2

10:30 a. m.: Fútbol – Liga de Europa: Spartak de Moscú vs. Rapid Viena

1 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Zenit vs. Copenhagen

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Apollon vs. Lazio

7 p. m.: Fútbol – MLS (final – vuelta conferencia este): New York Red Bulls vs. Atlanta United

9:30 p. m.: Fútbol americano: Dallas Cowboys vs. New Orleans Saints



Fox Sports 3

1 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Fenerbahce vs. Dinamo Zagreb

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Malmo vs. Genk



Directv Sports

Canal 612

8 p. m.: Baloncesto – NBA: Golden State vs. Toronto

10:30 p. m.: Balonceto – NBA: LA Clippers vs. Sacramento