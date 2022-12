STAR +

12:50 p. m.: fútbol de Francia, Reims vs. Rennes. 12:55 p. m.: fútbol de España, Betis vs. Athletic Bilbao. 2:45 p. m.: Championship, Millwall vs. Bristol City

2:50p. m.; fútbol de Francia, Olympique Marseille vs. Toulouse. 2:50 p. m.: Niza vs. Lens.3:15 p. m.: Championship, Blackpool vs. Sheffield United. 3:50 p. m.: fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Elche

NBA

Canal 675

7 p. m.: Cavaliers vs. Pacers

DEPORTES