Programación deportiva para este jueves 27 de septiembre

Directv

610

1 p. m. Fútbol: Liga de España: Alavés - Getafe



ESPN

1 p. m. Fútbol: Liga de España: Valladolid vs. Levante

3 p. m. Fútbol: Liga de España: Girona vs. Betis.



Fox Sports

7 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Banfield vs. Defensa y Justicia



Fox Sports 2

7:30 p. m. Fútbol Americano de la NFL: Cuervos de Los Angeles vs. Vikingos de Minnesota.



Win Sports

12 m. Béisbol de la MLB: Yankees de Nueva York contra Rays.

5:30 p. m. Voleibol - campeonato suramericano

8 p. m. Fútbol - Torneo de ascenso: Quindío vs. Pereira.



TyC Sports

7 p. m. Fútbol - Copa Argentina: Boca vs. Gimnasia de la Plata.



DEPORTES​