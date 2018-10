Programación deportiva para este jueves 25 de octubre

Win Sports

10 a. m. Fútbol – Nacional Juvenil Femenino: Antioquia vs. Bogotá. 1:30 p. m. Fútbol – Nacional Juvenil Femenino: Atlántico vs. Valle.



ESPN

12 m. Tenis – Torneo ATP de Basilea.

ESPN +

11:45 a. m. Fútbol – Europa League: Dudelange vs. Olympiacos. 2 p. m. Fútbol – Europa League: Besiktas vs. Genk.



ESPN 2

11:45 a. m. Fútbol – Europa League: Milan vs. Betis. 2 p. m. Fútbol, Europa League: Sevilla vs. Akhisar Belediyespor.



ESPN 3

11:45 a. m. Fútbol – Europa League: Anderlecht vs. Fenerbahce. 1:55 p. m. Fútbol – Europa League: Eintracht Frankfurt vs. Apollon Limasol.



Fox Sports

12 m. Fútbol – Europa League: Sporting vs. Arsenal. 2 p. m. Fútbol – Europa League: Chelsea vs. Bate Borisov. 7:30 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Junior vs. Defensa y Justicia.



Fox Sports 2

12 m. Fútbol – Europa League: Zurich vs. Bayer Leverkusen. 2 p. m. Fútbol –Europa League: Olympique de Marsella vs. Lazio. 7:30 p. m. Fútbol Americano, NFL: Miami Dolphins vs. Houston Texans.



Fox Sports 3

12 m. Fútbol – Europa League: RB Leipzig vs. Celtic. 2 p. m. Fútbol – Europa League: Standard de Lieja vs. Krasnodar.



Golf Channel

9:30 a. m. PGA Tour – HSBC Champions, primera ronda. 1:30 p. m. PGA Tour – Sanderson Farms Championship, primera ronda.



