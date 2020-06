Programación deportiva para este jueves 25 de junio

Directv Sports – canal 610

2:55 p. m. Fútbol, Liga española: Betis vs. Español.

ESPN

12:20 p. m. Fútbol, Liga española: Eibar vs. Valencia.



ESPN 2

11:50 a. m. Fútbol, Premier League: Southampton vs. Arsenal.

2 p. m. Fútbol, Premier League: Chelsea vs. Manchester City.



ESPN 3

2 p. m. Golf, PGA Tour: Travelers Championship, primera ronda.



Fox Sports

12 m. Fútbol, Premier League: Burnley vs. Watford.



DEPORTES