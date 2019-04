Programación deportiva para este jueves 25 de abril

ESPN

5:30 a.m.: ATP de Barcelona

ESPN2

2:30 p.m. Liga de España, Getafe vs. Real Madrid



FOX SPORTS

7 p.m.: Copa Libertadores, Junior vs. San Lorenzo



FOX SPORTS2

3 p.m.: Copa Libertadores, Zamora vs. Cerro Porteño

9 p.m.: Melgar vs. Palmeiras



WIN SPORTS

7:30 p.m.: Copa Colombia, Bucaramanga vs. Cúcuta



DIRECTV

610

1:30 p.m.: Copa de Italia, Atalanta vs. Fiorentina

611



1:30 p.m.: Copa de Italia, Atalanta vs. Fiorentina



612

12:30 p.m.: Liga de España, Sevilla vs. Rayo Vallecano



Deportes