Programación deportiva para este jueves 23 de mayo

CARACOL TV

9 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa 11

1:20 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Polonia vs. Colombia

RCN

ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa 11



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Fluminense vs. Atlético Nacional



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Tahiti vs. Senegal

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Corinthians vs. Deportivo Lara

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Argentinos Juniors vs. Tolima



CANAL 613

11 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: México vs. Italia

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Wanderers vs. Cerro



