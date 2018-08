Programación deportiva para este jueves 23 de agosto

WIN SPORTS

12 m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Indios de Cleveland vs. Medias Rojas de Boston

7:15 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Bogotá vs. Cúcuta

ESPN

1 p. m.: GOLF – The Northern Trust (primera vuelta)



ESPN 3

7 p. m.: NFL: amistoso de pretemporada: Osos de Chicago vs. Cuervos de Baltimore



GOL TV

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Brasil: Atlético Mineiro vs. Vasco da Gama



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES