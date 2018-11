Programación deportiva para este jueves 22 de noviembre

WIN SPORTS

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana (semifinales): Rionegro vs. Junior

FOX SPORTS 2

12:30 p. m.: FÚTBOL AMÉRICANO – NFL: Leones de Detroit vs. Osos de Chicago

4:30 p. m.: FÚTBOL AMÉRICANO – NFL: Vaqueros de Dallas vs. Pieles rojas de Washington

8:30 p. m.: FÚTBOL AMÉRICANO – NFL: Santos de Nueva Orleans vs. Halcones de Atlanta



GOL TV

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Brasil: Vasco da Gama vs. Sao Paulo



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

3 p. m.: BALONCESTO – Liga Suramericana: Instituto de Córdoba vs. Minas Tenis Clube

5 p. m.: BALONCESTO – Liga Suramericana: Bauru vs. Flamengo



DEPORTES