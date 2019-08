Programación deportiva para este jueves 22 de agosto

WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Jaguares vs. Alianza Petrolera

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Medellín vs. Rionegro

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Santa Fe vs. América

ESPN

12 m.: GOLF – The Tour Championship: primera vuelta



ESPN 3

10:25 a. m.: NATACIÓN – Mundial Juvenil: día 3

8:30 p. m.: FÚTBOL – MLS: Sporting Kansas City vs. Minnesota United



FOX SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: River Plate vs. Cerro Porteño



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Corinthians vs. Fluminense



