Programación deportiva para este jueves 20 de septiembre

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Pereira vs. Unión Magdalena

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Cúcuta vs. Real Santander

ESPN 2

11:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Sevilla vs. Satandard de Lieja

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Dudelange vs. Milán



ESPN 3

11:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Villarreal vs. Rangers



ESPN +

11:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Besiktas vs. Sarspsborg

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Copenhagen vs. Zenit



FOX SPORTS

11:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: PAOK vs. Chelsea

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Arsenal vs. Vorskla

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Colo Colo vs. Palmeiras



FOX SPORTS 2

11:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Marsella vs. Frankfurt

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Olympiacos vs. Real Betis

5:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Deportivo Cuenca vs. Fluminense

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Bahía vs. Botafogo



FOX SPORTS 3

11:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Lazio vs. Limassol

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Sporting de Portugal vs. Qarabag



DEPORTES