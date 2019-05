Programación deportiva para este jueves 2 de mayo

WIN SPORTS

4:15 p. m.: Liga colombiana: Bucaramanga vs. Unión Magdalena.

6:15 p. m.: Junior vs. Alianza Petrolera.

8:15 p. m.: América vs. Cúcuta.

ESPN

9 a. m.: Segunda etapa de la Vuelta a Romandía.

2:30 p. m.: Liga de Europa: Arsenal vs. Valencia.



ESPN 3

1 p. m. Golf, PGA Tour: Wells Fargo Championship, primera ronda.



FOX SPORTS

2 p. m.: Liga de Europa: Eintracht Frankfurt vs. Chelsea.



DIRECTV SPORTS

610

7 p. m.: Copa Suramericana: Guaraní vs. Cali.



DEPORTES