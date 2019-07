Programación deportiva para este jueves 18 de julio

CARACOL TV

8 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa 12

ESPN

6 a. m.: GOLF – The Open Championship: primera vuelta

11 a. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Ajax vs. Watford



ESPN 2

7 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa 12



ESPN 3

7 p. m.: FÚTBOL – MLS: Cincinnati vs. DC United

9 p. m.: FÚTBOL – MLS: Timbers de Portland vs. Orlando City



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Argentinos Juniors vs. Colón



DEPORTES