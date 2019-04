Programación deportiva para este jueves 18 de abril

RCN

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Unión Magdalena vs. América

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Nacional vs. Patriotas



FOX SPORTS

2 p. m.: FUTBOL – Europa League: Chelsea vs. Sk Slavia Praha



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FUTBOL – Europa League: Eintracht Frankfurt vs. Benfica



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers



CANAL 612

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Mushuc Runa vs. Unión Española



CANAL 613

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Sport Huancayo vs. M. Wanderers



ESPN

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers



ESPN 2

2 p. m.: FUTBOL – Europa League: Napoli vs. Arsenal





* Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES