Programación deportiva para este jueves 16 de agosto

ESPN

6 p. m. Tenis: Masters 1000 de Cincinnati.



Fox Sports

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Defensor Sporting vs. Fluminense.

Fox Sports 2

5 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Botafogo vs. Nacional de Paraguay. 7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Colón vs. Sao Paulo.



Golf Channel

2 p. m. PGA Tour: Wyndham Championship. 5 p. m. web.com Tour: WinCo Foods Portland Open.



Win Sports

7:30 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Medellín vs. Once Caldas.



RCN HD2

12 m. Ciclismo: Vuelta a Colombia.



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES