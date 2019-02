Programación deportiva para este jueves 14 de febrero

Win Sports

7:30 p. m. Fútbol, Liga de Colombia: Cali vs. Tolima.



Directv Sports

Canal 610

6:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Corinthians vs. Racing.



Canal 612

8 p. m. Baloncesto, NBA: Oklahoma City Thunder vs. New Orleans Pelicans.



Canal 613

4 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Royal Pari vs. Monagas.

ESPN

12:45 p. m. Fútbol, Liga de Europa: Galatasaray vs. Benfica.

2:55 p. m. Fútbol, Liga de Europa: Shakhtar Donetsk vs. Eintracht Frankfurt.



ESPN 2

11:30 a. m. Ciclismo: Tour Colombia 2.1, tercera etapa.

2:50 p. m. Fútbol: Liga de Europa: Sporting vs. Villarreal.



ESPN 3

2 p. m. Golf, PGA Tour: Genesis Open, Primera Ronda.



Facebook

6:30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Nacional vs. Deportivo La Guaira.



Fox Sports

1 p. m. Fútbol, Liga de Europa: Lazio vs. Sevilla.

3 p. m. Fútbol, Liga de Europa: Malmo FF vs. Chelsea.



Fox Sports 2

1 p. m. Fútbol, Liga de Europa: BATE Borisov vs. Arsenal.

3 p. m. Fútbol, Liga de Europa: Celtic vs. Valencia.

7 p. m. Fútbol, Superliga Argentina: Rosario Central vs. River Plate.



Fox Sports 3

1 p. m. Fútbol, Liga de Europa: Krasnodar vs. Bayer Leverkusen.

3 p. m. Fútbol, Liga de Europa: Zurich vs. Nápoles.



DEPORTES