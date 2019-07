Programación deportiva para este jueves 11 de julio

CARACOL

8:45 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, sexta etapa.



WIN SPORTS

12 m. Atlétismo, Liga de Diamante: salto triple, en Mónaco.



DIRECTV SPORTS

Canal 610

7 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Colón vs. Argentinos Juniors.

ESPN

6:45 a. m. Tenis: Wimbledon.

1:25 p. m. Fútbol, partido amistoso: Tranmere Rovers vs. Liverpool.

9 p. m. Baloncesto, Liga de Verano de la NBA: Sacramento Kings vs. Los Angeles Clippers.



ESPN 3

7 a .m. Ciclismo: Tour de Francia, sexta etapa.

7 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Rangers de Texas vs. Astros de Houston.



GOLF LATIN AMÉRICA

3 p. m. Golf, PGA Tour: John Deere Classic, primera ronda.



DEPORTES