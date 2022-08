ESPN3

11 A.M. WTA de Toronto, octavos de final.

STAR+

1 P.M. MLB, Houston Astros vs. Texas Rangers.



EXPN Extra

2 P.M. St. Jude Invitational, Primera Vuelta.



ESPN2

5:30 P.M. ATP de Montreal, octavos de final.



ESPN

7 P.M. Copa Libertadores, Estudiantes vs. Atlético Paranaense.



DIRECTV SPORTS (610-619)

12 M. Mundial femenino sub-20, Ghana vs. Estados Unidos.

3 P.M. Japón vs. Holanda.

5:15 P.M. Copa Sudamericana, Internacional de Porto Alegre vs. Melgar.

6 P.M. Mundial femenino sub-20, Francia vs. Nigeria.

9 P.M. Canadá vs. Corea del sur.

DEPORTES