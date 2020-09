Programación deportiva para este jueves 10 de septiembre

Canal Caracol

9 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 12.

Directv Sports

Canal 613

5:30 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Filis de Filadelfia vs. Marlins de Miami.



ESPN2

7 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 12.

1:50 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Lens vs. París Saint-Germain.



ESPN3

5 p. m. Tenis: US Open, semifinal femenina.

7 p. m. Fútbol americano, NFL: Kansas City Chiefs vs. Houston Texans.



Fox Sports 2

9 p. m. Fútbol, MLS: San José Eartquakes vs. Seattle Sounders.



Golf Latin America

11 a. m. Golf, LPGA: ANA Inspiration, primera ronda.

3 p. m. Golf, PGA Tour: Safeway Open, primera ronda.



DEPORTES

Más noticias de Deportes