STAR+



7:30 A.M. Fútbol de Bélgica, Brujas vs. Genk.



8:30 A.M. FA Cup, Bristol City vs. Swansea City.



9:30 A.M. Eredivisie, Nijmegen vs. Ajax.



10 A.M. Serie A, Lazio vs. Empoli.



10 A.M. Fútbol de Grecia, Volos vs. Olympiacos.



10 A.M. FA Cup, Caridff City vs. Leeds United.



12 M. Fútbol de Turquía, Fenerbahce vs. Galatasaray.

ESPN



9 A.M. Fútbol de España, Almería vs. Real Sociedad.



12:30 P.M. FA Cup, Manchester City vs. Chelsea.



4 P.M. Fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Barcelona.





ESPN3



1 P.M. Serie A, Sampdoria vs. Nápoles.







ESPN2



1:20 P.M. Fútbol de España, Sevilla vs. Getafe.



3:30 P.M. Serie A, Milán vs. Roma.







ESPN Extra



9 P.M. NFL, Green Bay Packers vs. Detroit Lions.





DIRECTV SPORTS (610-619)



10:15 A.M. Fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Real Betis.



2:45 P.M. Copa de Francia, Lille vs. Troyes.

Más noticias de Deportes