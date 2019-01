Programación deportiva para este domingo 6 de enero

ESPN

1 p. m.: FÚTBOL AMERICANO - NFL: Cargadores de Los Ángeles vs. Cuervos de Baltimore

9:30 p. m.: TENIS - ATP de Sídney: primera ronda

ESPN 2

5:55 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Eibar vs. Villarreal

10 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Sevilla vs. Atlético de Madrid

12:15 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Real Madrid vs. Real Sociedad



ESPN 3

2 p. m.: RUGBY - Seven A Side de Punta del Este: día 2



DIRECTV SPORTS CANAL 610

2:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Getafe vs. Barcelona



DEPORTES