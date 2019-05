Programación deportiva para este domingo 5 de mayo

Canal RCN

3:30 p. m. Fútbol de Colombia: Unión Magdalena vs. Once Caldas.

5:30 p.m. Fútbol de Colombia: Millonarios vs. Rionegro.



Win Sports

3:30 p. m. Fútbol de Colombia: Nacional vs. Santa Fe.



Win Sports (alterna)

3:30 p. m. Fútbol de Colombia: Pasto vs. América.

Winsports.co

3:30 p. m. Fútbol de Colombia: Cali vs. Envigado.

3:30 p. m. Fútbol de Colombia, Cúcuta vs. Junior.

3:30 p. m. Fútbol de Colombia: Alianza Petrolera vs. Patriotas.

3:30 p. m. Fútbol de Colombia: Tolima vs. Medellín.

5:30 p. m. Fútbol de Colombia: Equidad vs. Bucaramanga.



Directv Sports

Canal 610

6:55 a. m. Fútbol, Liga de España: Eibar vs. Betis.

10 a.m.: Fútbol, Liga de Francia, Mónaco vs. Saint Etienne

1:45 p. m.: Fútbol, Liga de España: Huesca vs. Valencia.



Canal 612

9:30 a. m. Tenis, ATP: final del Estoril Open.

1:55 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Olympique Lyon vs. Lille.



Canal 613

8 a. m.: Fútbol de Inglaterra, Premier League: Chelsea vs. Watford.



ESPN

9:15 .m.: Fútbol, Liga de España, Real Madrid vs. Villarreal.

11:30 a. m. Fútbol, Liga de España: Valladolid vs. Athlétic de Bilbao.

2:30 p. m. Baloncesto, NBA: Toronto Raptors vs. Filadelfia 76ers.

5:50 p. m. Fútbol, Liga MX: Santos Laguna vs. Pumas.



ESPN 2

8 a. m.: Fútbol de Inglaterra, Premier League: Huddersfield vs. Manchester United.

10:30 a. m.; Fútbol de Inglaterra, Premier League: Arsenal vs. Brighton.

1:30 p. m. Fútbol de Italia, Serie A: Nápoles vs. Cagliari.



ESPN 3

6:45 a. m. Ciclismo: Tour de Romandía, quinta etapa.

12:30 p. m. Golf, PGA Tour: Wells Fargo Championship, última ronda.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Cachorros de Chicago vs. Cardenales de San Luis.



Fox Sports

11 a. m. Fútbol de Alemania, Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Frankfurt.



Fox Sports 2

8:30 a. m. Fútbol de Alemania, Bundesliga: Friburgo vs. Fortuna Düsseldorf.

1:30 p. m. Fútbol de Argentina, Copa de la Superliga: San Lorenzo vs. Argentinos Juniors.

6 p. m. Futbol de Argentina, Copa de la Superliga: Boca Juniors vs. Godoy Cruz.



Fox Sports 3

1 p. m. Automovilismo, Nascar Monster Energy Series: Gander RV 400.



TyC Sports

3:30 p. m. Fútbol de Argentina, Copa de la Superliga: Defensa y Justicia vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.



DEPORTES