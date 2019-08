Programación deportiva para este domingo 4 agosto

FOX SPORTS 3

8 a. m. Fórmula 1: Gran Premio de Hungría

2 p. m. Automovilismo, Nascar: GoBowling at The Glen

ESPN 2

9 a. m. Community Shield: Liverpool vs. Manchester City



GOLF LATIN AMERICA

6 a. m. LPGA: Abierto Británico femenino, ronda final

12 m. PGA Tour: Wyndham Championship, ronda final



DIRECTV SPORTS 610

9 A. M. Fútbol - Partido amistoso: Tottenham vs. Inter de Milán.



ESPN

1 p. m. Trofeo Joan Gamper: Barcelona vs. Arsenal



ESPN 3

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Medias Rojas de Boston vs. Yankees de Nueva York



SEÑAL COLOMBIA

A lo largo del día, transmisión de la jornada de los Juegos Panamericanos de Lima 2019





WIN SPORTS

3:45 p. m. Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Envigado

5:45 p. m. Liga colombiana: Patriotas vs. Rionegro

7:45 p. m. Liga colombiana: Tolima vs. Santa Fe



RCN

5 p. m. Liga colombiana: Junior vs. América



FOX SPORTS 2

3:45 p. m. Superliga Argentina: River vs. Lanús

6 p. m. Superliga Argentina: Patronato vs. Boca Juniors



DEPORTES