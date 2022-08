CARACOL TV

6:30 A.M. Vuelta a España, etapa 8.

ESPN4

5:30 A.M. Vuelta a España, etapa 8.



ESPN

8 A.M. Fórmula 1, GP de Bélgica, carrera.

10:20 A.M. Premier League, Nottingham Forest vs. Tottenham.

1:30 P.M. Ligue 1, PSG vs. Mónaco.

3:45 P.M. Fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Atlético Tucumán.



ESPN2

7:50 A.M. Premier League, Aston Villa vs. West Ham.

10:30 A.M. Bundesliga, Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt.

2:45 P.M. Fútbol de España, Espanyol vs. Real Madrid.



STAR+

8 A.M. Premier League, Wolverhampton vs. Newcastle.

8:20 A.M. Bundesliga, Koln vs. Stuttgart.

9:55 A.M. Ligue 1, Reims vs. Lyon.

11:30 A.M. Serie A, Hellas Verona vs. Atalanta.

1:30 P.M. Fiorentina vs. Nápoles.



ESPN Extra

10:30 A.M. Fútbol de España, Getafe vs. Villarreal.

1:30 P.M. Serie A, Lecce vs. Empoli.



ESPN3

11 A.M. Golf, Tour Championship, Última Vuelta.

6 P.M. MLB, St. Louis Cardinals vs. Atlanta Bravos.



DIRECTV SPORTS (610-619)

12:30 P.M. Barcelona vs. Valladolid.



WIN SPORTS

​2 P.M. Fútbol colombiano, La Equidad vs. Pereira.



WIN SPORTS+

​4 P.M. Fútbol colombiano, Cortuluá vs. Millonarios.

​6:10 P.M. Junior vs. Deportes Tolima.

​8:15 P.M. Águilas vs. Medellín.



CLARO SPORTS

7 P.M. Fútbol de México, León vs. Atlas.

DEPORTES