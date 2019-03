Programación deportiva para este domingo 24 de marzo

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Junior vs. Huila

WIN SPORTS

9:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – TC2000: Válida inaugural

2 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Cortuluá vs. Pereira

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Medellín vs. Envigado

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Jaguares

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Santa Fe vs. Once Caldas



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9 a. m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Kazajistán vs. Rusia

12 m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Hungría vs. Croacia

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Holanda vs. Alemania



CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Gales vs. Eslovaquia

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Chipre vs. Bélgica







*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES