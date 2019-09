Programación deportiva para este domingo 22 de septiembre

RCN

10:30 a. m.: CICLISMO – Clásico RCN: etapa 3

5 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cúcuta vs. Cali

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Santa Fe vs. Envigado

5:20 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Unión Magdalena

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Junior vs. Jaguares



ESPN

8:30 a. m.: TENIS – Laver Cup: día 3

10:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Arsenal vs. Aston Villa

11 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Atalanta vs. Fiorentina

1:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Lazio vs. Parma



ESPN 2

8 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: West Ham vs. Manchester United

10:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Chelsea vs. Liverpool

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Portugal: Porto vs. Santa Clara



FOX SPORTS 2

9 a. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Newell’s Old Boys vs. Aldosivi

6 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: River Plate vs. Vélez Sarsfield



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic de Bilbao vs. Alavés

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Real Madrid



DEPORTES