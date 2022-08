CARACOL TV

​6:30 A.M. Vuelta a España, etapa 3.

ESPN4

5:20 A.M. Vuelta a España, etapa 3.

1 P.M. Masters 1000 de Cincinnati, final WTA.



STAR+

8 A.M. Premier League, Leeds vs. Chelsea.

1:30 P.M. Serie A, Atalanta vs. Milan.

2 P.M. Brasileirao, Palmeiras vs. Flamengo.



ESPN

8 A.M. Premier League, West Ham vs. Brighton.

10:30 A.M. Newcastle vs. Manchester City.

1:30 P.M. Ligue 1, Lille vs. PSG.

3:45 P.M. Fútbol de Argentina, River Plate vs. Central Córdoba.

6:20 P.M. Fútbol de Argentina, Defensa y Justicia vs. Boca Juniors.



ESPN2

8:20 A.M. Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. Koln.

10:30 A.M. Bochum vs. Bayern Munich.

12:30 A.M. Fútbol de España, Atlético Madrid vs. Villarreal.

2:45 P.M. Real Sociedad vs. Barcelona.



ESPN Extra

11 A.M. Golf, BMW Championship, última vuelta.



ESPN3

11:30 A.M. Serie A, Napoli vs. Monza.

3:30 P.M. Masters 1000 de Cincinnati, final ATP.

6 P.M. MLB, Baltimore Orioles vs. Boston Red Sox.



CLARO SPORTS

​6:55 P.M. Liga MX, Pachuca vs. León.



WIN SPORTS+

3:30 P.M. Fútbol colombiano, América de Cali vs. Junior.

5:35 P.M. Unión Magdalena vs. Atlético Nacional.

​7:40 P.M. Tolima vs. La Equidad.

