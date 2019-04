Programación deportiva para este domingo 21 de abril

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Millonarios

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Patriotas vs. Cúcuta

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Envigado vs. Unión Magdalena

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Junior vs. Pasto

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Rionegro vs. Nacional



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Friburgo vs. Borussia Dortmund



FOX SPORTS 2

11 a. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Tigre vs. Colón.

6 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Independiente vs. Argentinos.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

5 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Espanyol

9:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Athletic Club

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Leganés



CANAL 612

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Toulouse vs. Lille.



CANAL 613

10ap. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Arsenal vs. Crystal Palace



ESPN

7:30 a. m.: TENIS – Masters de Montecarlo: Final.

12 m.: BALONCESTO – NBA: Indiana Pacers vs. Boston Celtics.

2:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Los Ángeles Clippers vs. Golden State Warriors.

6 p. m.: BEISBOL – Grandes Ligas de Béisbol: Cleveland Indians vs. Atlanta Braves.



ESPN 2

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Everton vs. Manchester United.

9:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Cardiff vs. Liverpool.

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: PSG vs. Mónaco.





* Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES