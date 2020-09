Programación deportiva para este domingo 20 de septiembre

CARACOL TV

8:30 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa #21

CANAL 1

12 m.: FÚTBOL – Liga de México: Toluca vs. Santos Laguna



CLARO SPORTS

11 a. m. FÚTBOL - Bundesliga: Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen.



WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Pasto vs. Jaguares



WIN SPORTS +

8:30 a. m.: FÚTBOL - Bundesliga: RB Leipzig vs. Mainz 05

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: América vs. Bucaramanga

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Junior vs. Águilas Doradas



ESPN

7 a. m.: TENIS – Masters 1.000 de Roma: semifinales

12 m.: GOLF – US Open: ronda final



ESPN 2

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Niza vs. PSG

8:30 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa #21

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Real Madrid



ESPN 3

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Valladolid

1:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Juventus vs. Sampdoria

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Mellizos de Minnesota vs. Cachorros de Chicago



ESPN EXTRA

7:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Feyenoord vs. Twente

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Ajax vs. Waalwijk

7 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Patriotas de Nueva Inglaterra vs. Halcones Marinos de Seattle



FOX SPORTS

8 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Génoa vs. Crotone



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Granada vs. Alavés

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marsella vs. Lille



