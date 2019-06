Programación deportiva para este domingo 2 de junio

WIN SPORTS

3 p. m. Fútbol colombiano, Primera B: Real Cartagena vs. Cortuluá.

5 p. m. Fútbol colombiano, Primera B: Pereira vs. Quindío.

7 p. m. Futbol colombiano, Primera A: Junior vs. Cali.

CANAL RCN

1:30 p. m. Fútbol, Mundial Sub-20: Colombia vs. Nueva Zelanda

5:30 p. m. Fútbol colombiano, Primera A: Tolima vs. Nacional



CANAL CARACOL

7 a. m. Ciclismo: etapa final del Giro de Italia.

1:30 p. m.: Mundial Sub-20, Colombia vs. Nueva Zelanda



ESPN

6 a. m.: Tenis: Jornada del Roland Garros.

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: Toronto Raptors vs. Golden State Warriors



ESPN 2

6 a. m.: Ciclismo: etapa final del Giro de Italia



ESPN 3

2:30 p. m. Fútbol, Torneo Esperanzas de Toulon: Brasil vs. Guatemala.

4:15 p. m. Fútbol, Torneo Esperanzas de Toulon: Francia vs. Catar.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Medias Rojas de Boston.



GOLF CHANNEL

11 a. m. Golf, PGA Tour: Ronda final del Memorial Tournament.



FOX SPORTS 2

4:30 p. m. Fútbol de Argentina, Copa de la Superliga: Tigre vs. Boca Juniors.



FOX SPORTS 3

1 p. m. Automovilismo, Nascar: Pocono 400.



DIRECTV SPORTS

Canal 610

1:30 p. m.: Mundial Sub-20, Colombia vs. Nueva Zelanda

Canal 612

1:50 p. m. Fútbol, amistoso: Francia vs. Bolivia.



DEPORTES