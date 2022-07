CARACOL TV

7:15 A.M. Tour de Francia, etapa 15.

ESPN

7:30 A.M. Tour de Francia, etapa 15.

6:30 P.M. Fútbol de Argentina, Vélez Sarsfield vs. River Plate.



ESPN2

6 A.M. Golf, Abierto británico, última vuelta.



ESPN4

11 A.M. UEFA Euro 2022 Femenino – Suiza vs. Países Bajos

STAR+

10 A.M. Amistoso Internacional,Bayer Leverkusen vs. Panathinaikos.

2 P.M. Brasileirao, Sao Paulo vs. Fluminens.



ESPN3

10:30 A.M. Volleyball Nations League Femenino, final.

2 P.M. MLS, Atlanta United vs. Orlando.

4 P.M. NY Red Bull vs. NY City.



ESPN Extra

2:15 P.M. Amistoso Internacional, Benfica vs. Fulham.

6 P.M. MLB, Draft.



WIN SPORTS+

​2 P.M. Envigado vs. Alianza Petrolera.

4:05 P.M. Santa Fe vs. Cortuluá

DIRECTV SPORTS (610 - 619)

​4 P.M. Copa América Femenina, Chile vs. Bolivia.

​7 P.M. Ecuador vs. Colombia.

