Programación deportiva para este domingo 14 de abril

RCN

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Patriotas vs. Millonarios

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Junior vs. Nacional

WIN SPORTS

11 a. m.: TENIS – WTA: Abierto de Bogotá

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Alianza Petrolera vs. Cúcuta

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Tolima vs. Pasto

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Deportivo Cali



WIN SPORTS - SEÑAL ALTERNA

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Envigado vs. Huila



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Dusseldorf vs. Bayern Múnich

6 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Argentinos Juniors vs. Independiente



11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Frankfurt vs. Ausburgo.

3:30 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: San Lorenzo vs. Huracán.

6 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Argentinos vs. Independiente.



DIRECTV SPORTS

5 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valladolid vs. Getafe

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Girona vs. Villarreal

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Lille vs. Psg



CANAL 613

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Crystal Palace vs. Manchester City



ESPN

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Sampdoria vs. Genoa

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Chelsea



ESPN 2

7 a. m.: CICLISMO – Paris – Roubaix.

10:50 a. m.: MOTOCICLISMO – MOTO GP: Gran Premio de las Américas desde Austin Texas.



ESPN 3

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic Club vs. Rayo Vallecano

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Eibar.

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Frosinone vs. Inter De Milán

6 p. m.: BÉISBOL - MLB: Bravos de Atlanta vs. New York Mets.



DEPORTES