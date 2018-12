Programación deportiva para este miércoles 5 de diciembre

Fox Sports



7:30 p. m. Fútbol, final de la Copa Suramericana: Junior vs. Atlético Paranaense.

Directv Sports

Canal 610



1:30 p. m. Fútbol de España, Copa del Rey: Atlético de Madrid vs. Saint Andreu.



3:35 p. m. Futbol de España, Copa del Rey: Barcelona vs. Cultural Leonesa.



Canal 612



1:30 p. m. Fútbol de España, Copa del Rey: Girona vs. Alavés.



3:25 p. m. Fútbol de España, Copa del Rey: Valladolid vs. Mallorca.



Canal 613



2:55 p. m. Fútbol, Premier League: Manchester United vs. Tottenham.



ESPN



12:55 p. m. Fútbol de Francia: Olympique de Lyon vs. Rennes.



8 p. m. Baloncesto, NBA: Toronto Raptors vs. Filadelfia 76ers.



10:30 p. m. Baloncesto, NBA: Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs.



ESPN 3



2:30 p. m. Fútbol, Premier League: Burnley vs. Liverpool.



DEPORTES