WIN SPORTS

4 p.m.: Primera B, Boca Juniors vs. Real Soacha

WIN SPORTS +

6:05 p.m.: fútbol colombiano, Chicó vs. Envigado

8:10 p.m.: Tolima vs. Bucaramanga



STAR +

9:55 a.m.: práctica de la Fórmula 1, GP de Monza

11.30 a.m.: fútbol de Italia, Sassuolo vs. Hellas

12:30 p.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Villarreal

3 p.m.: Almería vs. Celta



ESPN

8.30 a.m.: etapa de la Vuelta a España

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Roma vs. Milan

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Luton vs. West Ham



ESPN 2

10 a.m.: jornada del US Open

6 p.m.: jornada del US Open