DIRECTV Canal 610 / Gol Caracol

11 a.m.: sorteo del Mundial de Catar 2022

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

5:30 p.m.: Primera B, Real Cartagena vs. Llaneros

7:40 p.m.: fútbol colombiano, La Equidad vs. Cali



STAR +

1:30 p.m.: fútbol de Alemania, Unión Berlin vs. Colonia



ESPN 2

6 p.m.: jornada del Masters 1000 de Miami



ESPN 3

12 m: jornada del Masters 1000 de Miami



NBA

Canal 675

6 p.m.: Dallas vs. Washington

8:30 p.m.: Indiana vs. Boston



Canal 676

7 p.m.: Los Ángeles Clippers vs. Milwaukee



