DIRECTV

Canal 610 o 619

4 p.m.: Copa América femenina, Bolivia vs. Ecuador

7 p.m.: Colombia vs. Paraguay

WIN SPORTS +

ESPN 3

11 a.m.: Eurocopa femenina, España vs. Finlandia

2 p.m.: Alemania vs. Dinamarca



STAR +

6:25 a.m.: práctica, Gran Premio de Austria de Fórmula 1

7 p.m.: fútbol de México, Mazatlán vs. Tigres

9:05 p.m.: Puebla vs. Santos Laguna



TYC

6 p.m.: fútbol de Argentina, Rosario central vs. Sarmiento



ESPN 2

7:30 a.m.: jornada de Wimbledon



ESPN EXTRA

6 p.m.: Grandes Ligas, Medias Rojas vs. Yankees



ESPN

7 a.m.: etapa del Tour de Francia



