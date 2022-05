WIN SPORTS +

8 p.m.: fútbol colombiano, Nacional vs. Pereira

ESPN 4

2 p.m.: fútbol de España, Levante vs. Real Sociedad



ESPN

11:45 a.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Empoli

2 p.m.: Génova vs. Juventus



ESPN 2

5 a.m.: jornada del ATP de Madrid

1 p.m.: jornada del ATP de Madrid

5:30 p.m.: NBA, Miami vs. Filadelfia

8 p.m.: Phoenix vs. Dallas

ESPN 3

1 p.m.: jornada del Wells Fargo Championship

4:20 p.m.: GP de Estados Unidos de Fórmula 1, práctica



DIRECTV

7 a.m.: primera etapa del Giro de Italia



