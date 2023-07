WIN SPORTS +

6 p.m.: primera B, Patriotas vs. Real Cartagena

8:05 p.m.: Cortuluá vs. Llaneros



STAR +

9:30 a.m.: GP de Bélgica de Fórmula 1, clasificación

12:30 p.m.: amistoso, Betis vs. Burnley

2:30 p.m.: fútbol de Argentina, Unión Santa Fe vs. Defensa y Justicia

7:30 p.m.: River Plate vs. Racing



ESPN 3

8:30 a.m. etapa del Tour femenino

11:30 a.m.: Masters de Salinas

1:30 p.m.: Masters de Salinas



Deportes