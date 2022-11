DIRECTV

5 a.m.: Mundial de Qatar, Gales vs. Irán

8 a.m.: Qatar vs. Senegal

11 a.m.: Países Bajos vs. Ecuador

2 p.m.: Inglaterra vs. Estados Unidos

CANAL RCN

2 p.m.: Mundial de Qatar, Inglaterra vs. Estados Unidos



CANAL CARACOL

2 p.m.: Mundial de Qatar, Inglaterra vs. Estados Unidos



WIN SPORTS +

8 p.m.: Primera B, Huila vs. Quindío



STAR +

5 p.m.: NHL, Filadelfia vs. Pittsburg

7 p.m.: jornada de la WWE



ESPN 2

10 p.m.: NBA, Golden State vs,. Utah



NBA

Canal 675

5 p.m.: Minnesota vs. Charlotte

6 p.m.: Nueva Orleans vs. Memphis



Canal 676

10 p.m.: Portland vs. Nueva York



Deportes