WIN SPORTS

2 p.m.: Primera B, Bogotá vs. Llaneros

4 p.m.: Cúcuta vs. Fortaleza



WIN SPORTS +

6:15 p.m.: fútbol colombiano, Once Caldas vs. Bucaramanga

8:30 p.m.: Aguilas vs. Medellín



ESPN

2:30 p.m.: fútbol de España, Celta vs. Real Madrid



STAR +

8:55 a.m.: prácticas, GP de países bajos de Fórmula 1

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Luton

2 p.m.: fútbol de Francia, Nantes vs. Mónaco



ESPN EXTRA

7 p.m.: NLF, pretemporada, Carolina vs. Detroit



Deportes